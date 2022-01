¡Soulmates! Diego Boneta dedica mensaje por su cumpleaños a Renata Notni

¡El amor está en el aire! Diego Boneta le dedicó un romántico mensaje a su novia Renata Notni por su cumpleaños.

Los actores han comenzado a presumir su noviazgo después de hacerlo oficial.

El cumpleaños de Renata Notni

La actriz recientemente cumplió años este 2 de enero y la actriz compartió una foto de ella cuando era una bebé.

Acompañada del mensaje:

‘Un día estás así.. y al otro amaneces cumpliendo 27 ✨ thankful, grateful and truly blessed. HAPPY BIRTHDAY TO ME 💗’

En la misma publicación podemos ver que sus a egos más cercanos le desearon un feliz cumpleaños así como su novio, Diego Boneta, quién no dudo ni un segundo en recordarle lo mucho que la ama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Renata Notni (@rennotni)

Diego Boneta felicita a Renata Notni por su cumpleaños

Por su parte, el actor que da vida a Luis Miguel, no perdió la oportunidad de felicitar por su parte a su novia en su propio feed.

El actor escribió en su cuenta de Instagram un tierno mensaje en el que podemos ver lo enamorado que esta de Renata Notni.

Determinante y conciso es cómo Boneta describió el amor que tiene por Notni.

‘Feliz cumpleaños mi amor’. Life is better with you in int’.

Es decir, Diego Boneta aseguró que la vida es más fácil con Notni en ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Boneta (@diego)

Presumen su amor en Nueva York

La feliz pareja presumió su romance en Nueva York en estas fechas.

Tanto Diego Boneta como Renata Notni compartieron fotos con un mensaje alusivo a la Navidad.

Sin embargo, no se sabe si pasaron estas fechas juntos o en compañía de sus familias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Boneta (@diego)

El amor de Diego Boneta y Renata Notni es uno de los que más hemos disfrutado. ¡Esperamos que nunca se acabe!