Sofia Aragón acusa a Lupita Jones de violencia simbólica; ella responde

Sofia Aragón, reina de belleza de México y finalista en Miss Universo 2019 expresó su descontento a través de un live en su cuenta personal de Instagram hacia la fundadora de la organización Mexicana Universal, Lupita Jones.

En el video difundido en redes sociales menciona que vivió “violencia simbólica” tanto de parte de la organización como de la Miss Universo 1991.

La modelo jalisciense acusó a Jones de no apoyarla económicamente durante su estancia en la Ciudad de México, periodo en el que se preparaba para el certamen internacional, por lo cual tuvo que usar sus propios ahorros para solventar sus gastos de vivienda, servicios, transporte y alimento.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza”, expresó en el live.

“Le dije ‘Sofía la cosa está así’. Desde el principio fui bien neta con ella. ‘Sofía no hay dinero, no tengo cómo darte un coche, o dinero o efectivo’. A la mera hora no hicieron nada por ella, nada. Y yo me eché a cuestas el sacarla adelante”.

Lupita también mencionó que la responsable de pagar todos los gastos es la televisora quien en ese entonces emitía el concurso de belleza, pues son ellos quienes deben asumir todos los pagos y los gastos que pudieran haberse generado.

“Está muy indignada, y muy herida, y muy enojada porque no va a venir a entregar su corona. Hace unos meses, le dijo a una persona muy cercana a ella ‘Yo ya no quiero que mi imagen se relacione con concursos de belleza’. Y dije ‘¿cómo, y de dónde salió?’; ¿Cómo llegó hasta dónde está? Si pagaba porque la subieran a una pasarela”, señaló la Miss Universo 1991.