¡Sin quedarse callado! Babo de Cartel de Santa enfrenta a Roberto Martínez de 'Creativo'

Uno de los artistas que llega a ser algo polémico es sin duda Babo de Cartel de Santa quien recientemente “enfrentó” a Roberto Martínez, conocido por su podcast ‘Creativo‘.

Como algunos sabrán, el creador de contenido es famoso por su programa en su canal oficial de YouTube en donde tiende a entrevistar a artistas e influencers.

Resulta que hace poco más de un año, el youtuber sostuvo una entrevista con Adrián Marcelo en la que salió al tema el intérprete de “Todas mueren por mí” y “Vaya, vaya”.

Según el podcast publicado el pasado 29 de diciembre del 2020, el locutor de ‘Creativo’ dijo haber invitado al compositor regiomontano a su programa, pero no ha recibido respuesta.

“Babo también es invitación abierta. Le he mandado mensajes, pero pues yo no me tomo el rechazo personal”.