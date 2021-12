¡Sin filtros! Ben Affleck no era feliz con su exesposa y comenzó a beber alcohol

La separación entre Ben Affleck y su exesposa, Jennifer Garner ha sido en ocasiones polémica, debido a ciertas declaraciones del actor, como las que dio recientemente.

Si eres seguidor del mundo del espectáculo, sobre todo de Hollywood, sabrás que el también director admitió anteriormente su problema con las bebidas alcohólicas.

-Información relacionada: Billie Eilish y su fuerte lucha contra el covid: ‘Me sentía miserable’, revela

Y es que, además de romper el silencio sobre su adicción, hubo momentos en los que se le captó en estado de ebriedad que no pasó desapercibido por la prensa.

Aunado a ello, los medios también lo han visto en situaciones algo tensas con la actriz, Jennifer Garner, quien fuera su esposa durante más de una década.

Sin embargo, el protagonista de “Batman vs Superman: el origen de la justicia”, conversó con el locutor Howard Stern, admitiendo que su adicción al alcohol fue por los problemas en el matrimonio.

De acuerdo con Infobae, el famoso aseguró que comenzó a beber porque no sabía cómo tolerar su relación, pues seguía casado para no afectar a sus tres hijos.

“Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado. Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Y lo que hice fue bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”.