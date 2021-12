¡Siempre el rey! ‘Chente de Sonora’ se hace viral por ser imitador de Vicente Fernández

Luego de darse a conocer la muerte del “Charro de Huentitán”, varios dijeron ser un imitador de Vicente Fernández, pero quien ha tomado relevancia es el ‘Chente de Sonora’.

Fue el pasado domingo 12 de diciembre del 2021 que el público se vistió de luto cuando se confirmó el fallecimiento de uno de los mayores exponentes del regional mexicano.

Sin embargo, desde que se dio a conocer, el intérprete de “Volver, volver” y “Acá entre nos”, comenzó a sumar miles de seguidores.

-Información relacionada: ¡No solo los hijos de Vicente Fernández! Ángela Aguilar también recibió herencia

Entre los fanáticos del también actor, destacan los imitadores ya sea por su voz o apariencia física.

Uno de estos personajes se hizo viral en redes sociales, se trata un hombre sonorense en situación de calle que sorprendió por su parecido con el artista, pero de la voz.

No obstante, no es la primera vez que Roberto Valenzuela, su nombre real, sale a la luz en el mundo digital, pues en años pasados se dio a conocer por su interpretación.

Don Roberto vive en Cananea, una ciudad al norte de Sonora y es bastante conocido por los residentes de la localidad por su inigualable voz.

Tanto en redes sociales como en YouTube, los usuarios han publicado videos para reconocer su talento como imitador de Vicente Fernández.

De acuerdo con medios nacionales, en alguna ocasión, el hombre dijo ser un artista “reconocido a nivel mundial”.

“Como pordiosero o como sea, limosnero, pero no como ratero o asaltante, ni secuestrante, porque yo no secuestro, no robo, nada más soy el artista de la calle”.