Shawn Mendes estrena ‘Monster’ junto con Justin Bieber

Los cantantes canadienses Shawn Mendes y Justin Bieber se han unido en una nueva canción perteneciente al más reciente albúm de Mendes, ‘Wonder’.

La canción que lleva por título ‘Monster’, narra los sentimientos que han experimentando ambos artistas durante su vida como celebridades, como cargar con la presión de la imagen que la sociedad tiene acerca de ellos.

Hoy han lanzado el video oficial de la canción que muestra a los dos canadienses en un escenario oscuro mientras interpretan la canción con fuertes mensajes como: “Tenía quince años cuando el mundo me puso en un pedestal. Tenía grandes sueños de hacer shows y hacer recuerdos. Hice algunos movimientos malos tratando de actuar cool, molesto por sus celos” y “¿y si me tropiezo?, ¿ y si me caigo?, ¿entonces yo soy el monstruo?”.

La colaboración sorprendió a muchos ya que se decía que el intérprete de ‘Baby’ no llevaba una buen relación con Mendes. El rumor surgió en 2015 luego de que Bieber declarara en un programa de la estación 95.5 PLJ de la radio estadounidense que no sabía quién era Shawn Mendes después de que se le preguntó qué pensaba del éxito de su compatriota canadiense.

A pesar de los rumores y del inesperado dueto, el video ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones en YouTube además de miles de comentarios de fans de ambos artistas que, aunque se muestran sorprendidos por la colaboración, apoyan el trabajo en conjunto de sus ídolos musicales.