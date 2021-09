‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’, entre la cultura e identidad asiática

Una nueva película de Marvel Studios, que en medio de la cultura e identidad asiática y se prevé rompa con las taquillas de cine este fin de semana, sin duda es ‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’.

El filme sería una forma de “salvar el verano” en las pantallas grandes, ante los retos generados por la pandemia de Covid-19, indica EFE.

Con Simu Liu como protagonista, la cinta cuenta la historia de un niño originario de China, a quien se le instruyeron las artes marciales.

Sin embargo, debe enfrentar “los oscuros secretos de su familia” cuando ya es adulto y con una vida normal en San Francisco, California, Estados Unidos.

Además, de Simu Liu, la actriz estadunidense Awkwafina, forma parte del elenco que abre una puerta más al Universo Cinematográfico de Marvel.

Al reparto de la película recientemente estrenada, se suman el actor hongkonés, Tony Leung y la actriz nacida en Malasia, Michelle Yeoh, quien también es reconocida por sus papeles en “El Tigre y el Dragón”, y “Memorias de una geisha”.

El control de la producción de Hollywood corre en manos del director, Destin Daniel Cretton.

Por su parte, Awkwafina manifestó al medio citado su entusiasmo y también se mostró optimista con el “progreso de la representación y la diversidad en Hollywood”.

“Creo que películas como esta, aunque no simbolicen que estemos ya ahí, se añaden a esta especie de colección más grande de películas que esencialmente validan ciertas experiencias. Yo tuve el honor de estar en ‘Crazy Rich Asians’, ‘The Farewell’ y ‘Raya and the Last Dragon’ y todas estas forman parte de ese mural”.