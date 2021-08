Selena Quintanilla se convierte en un personaje de cómic

Selena Quintanilla, intérprete de música tejana asesinada en 1995, será la protagonista de un cómic estadounidense que se estrenará a finales de agosto.

La cantante, cuyo nombre de nacimiento era Selena Quintanilla-Pérez, será el tema central de “Female Force: Selena”, un edición en inglés y español que publicará TidalWave Comics el 11 de agosto.

Tidalwaves tiene este apartado con el nombre de Female Force (fuerza femenina), tan solo basta entrar a su pagina web para ver a que otras mujeres influyentes les ha dedicado una publicación.

Entre los nombres que mas destacan son: Kamala Harris, Michelle Obama, Hilary Clinton, Madonna, etc.

“Se ha hablado mucho de Selena. Quería contar su historia aportando algo nuevo. Espero que los lectores -y sus fans- disfruten de lo que hemos preparado”, dijo Michael Frizell, guionista del cómic.

