¿Se viene otra trilogía de The Matrix con Keanu Reeves? Esto dijo la directora

Esta semana se estrenó por fin la cuarta parte de “The Matrix” y las especulaciones sobre el futuro de esta saga cinematográfica no se han hecho esperar.

Durante un encuentro con la prensa la directora y una de las creadoras de la cinta original, Lana Wachowski, fue cuestionada sobre los planes que se tienen para esta esta franquicia cinematográfica.

¿El futuro de una nueva trilogía?

En la entrevista con la prensa, Wachowski fue cuestionada sobre si “Matrix Resurrections” es el principio de una nueva trilogía, a lo que la cineasta contestó:

“¿Quién te dijo eso?, ¡Quiero un nombre! (risas). Mi productor está ahí… No”

Esta respuesta parece cerrar la puerta para nuevas películas de Matrix, pero las risas que soltó al ser cuestionada dan esperanzas sobre ver más aventuras de Neo en la pantalla grande.

Sobre el porqué decidió escribir una cuarta película dijo:

“Llevo 18 años diciéndole a todo mundo que no quiero hacer otra película de The Matrix.. y después, una tragedia ocurrió en mi vida, mis padres fallecieron, y necesitaba algo que me ayudara con mi pena… hacer una historia sobre dos personas regresando a la vida ha sido reconfortante”.

La recepción hacia The Matrix Resurrections.

Actualmente, la cuarta parte de la saga Matrix tiene un 67% de aprobación por parte de los críticos y también por parte del público en Rotten Tomatoes. Mientras que en Metacritic la crítica la califica con un promedio de 65, mientras que los fans le dan un 4.2.

Muchas veces en el cine, la decisión de realizar o no una secuela se basa en la cantidad de gente que logra reunir en la taquilla, por lo que aún está por saberse si Matrix Resurrections será el punto final a esta franquicia.