¿Se retira? Michael Caine asegura que seguirá actuando

El actor Michael Caine aseguró que no se retirará del cine después de las declaraciones que había hecho en un programa de radio.

Michael Caine aseguró en sus redes sociales que seguirá en la industria del entretenimiento.

En una entrevista para un podcast de la BBC, el actor declaró que debido a la pandemia, no había sido llamado para películas.

Esto equivale a los últimos dos años de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, el actor dijo que último papel podría ser en best sellers.

También recordó que debido a su edad y los problemas que tiene para caminar, por ahora no ha participado en cintas.

Esto comenzó a encender las alarmas sobre su posible retiró después de que aseguró que no había muchas películas con protagonistas de 88 años.

Los rumores fueron desmentidos después de que el actor posteara un tuit donde confirma que sigue siendo parte de la pantalla grande.

I haven’t retired and not a lot of people know that

— Michael Caine (@themichaelcaine) October 16, 2021