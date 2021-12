¿Se podrá ver Spider-Man: No Way Home en Disney +?

Si no conseguiste boletos de Spider-Man: No Way Home y estabas esperando a que se estrenara en Disney +, pues te tenemos una mala noticia, tendrás que esperar, por lo menos, más de un año.

Esto debido a la adquisición de los derechos del Hombre Araña, que inclusive se rumoreaba de un posible pleito legal entre Disney y Sony, este ultimo el dueño de los derechos.

Aunque no tuvo que llegar a más, ya que ambas empresas llegaron a un acuerdo para seguir trabajando en conjunto, así por más que quieras ver Spider-Man: No Way Home en Disney + no podrás, porque Sony firmó un contrato con otras plataformas de streaming.

Se trata de la plataforma Netflix, Amazon y HBO, en donde podemos ver las primeras películas del Hombre Araña de Tom Holland. Pero es verdad que su ausencia en Disney+ sigue sorprendiendo al fandom de Marvel, que puede disfrutar de las otras películas y series del MCU en esta plataforma.

Las películas de Spider-Man llegarán a Disney+ después de pasar por Netflix

Hace unos meses, Sony firmó un acuerdo con Netflix y posteriormente planean hacerlo con Disney+. La llegada de las películas del Spider-Man de Holland a Disney+ podría producirse entre 2022 y 2026.

De acuerdo con estas alianzas, las películas de Sony serán lanzadas en Netflix después de su estreno en los cines. Así que es más probable que veas Spider-Man: No Way Home en Netflix antes de Disney+, podría ser que llegue en un par de años más.