¿Se pelearon? Peter Dinklage y Disney hablan sobre la nueva adaptación live action de 'Blanca Nieves'

¿Qué dijo? El actor Peter Dinklage arremetió en contra de Disney al expresar su enojo ante la nueva adaptación live action de ‘Blanca Nieves y los siete enanitos’.

El actor declaró en un podcast que esta nueva adaptación dio un paso hacia delante y uno hacia atrás en cuestión de estereotipos, refiriéndoselo a la decisión de escoger a una latinoamericana para el protagónico.

¿Qué dijo Peter Dinklage de Disney?

Peter Dinklage dijo en el podcast titulado WTF de Marc Maron su opinión acerca de la nueva producción de Disney en donde además criticó la representación que se le están dando a los enanos.

Y es que el actor considera que no se pueden dar libertades de inclusión mientras siguen con el discurso de ‘enanos que viven dentro de una cueva’.

‘Hay mucha hipocresía. De verdad, espero no ofender a nadie, pero estaba un poco desconcertado cuando anunciaron, con mucho orgullo, que habían elegido a una actriz latina para el personaje de Blancanieves. Pero sigues contando la historia de ‘los siete enanos’. ‘No tiene sentido para mi’, exclamó el actor.

Además se preguntó que si su presencia en la industria no había servido de nada ‘Quizá no he hablado lo suficientemente alto’, respondió y dijo que le tiene mucho respeto a los involucrados que pensaban que estaban haciendo lo correcto.

¿Qué respondió Disney?

Por su parte, Disney le respondió al actor Peter Dinklage sobre estos dichos y aclaró que no utilizarán gente con enanismo para esta producción y que en su lugar habrá criaturas animadas por CGI.

La compañía de películas aseguró en un comunicado que esta decisión busca evitar reforzar los estereotipos de la película animada original .

Hasta el momento solo se sabe que la nueva película de Blancanieves será protagonizada por Rachel Zeller y que habrá importantes cambios en la adaptación live action que está preparando Disney y que Peter Dinklage criticó arduamente.