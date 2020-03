Se cumplen 25 años del adiós a la reina del Tex-Tex

Escucha la nota:



Selena Quintanilla Pérez fue una cantante mexico-estadounidense que destacó en géneros como cumbia, mariachi, pop, R&B y Tex-Mex, sin embargo, su vida y éxito fueron apagados el 31 de marzo de 1995, por quien fuera la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. A 25 años de su asesinato, “La reina del Tex-Mex” es una de las artistas más queridas y reconocidas de la música latina a nivel mundial.

La historia y legado de Selena comienza durante la juventud de su padre Abraham Quintanilla Jr., quien a finales de la década de 1950 formó parte del trío vocal The Dinos, con quienes incluso llegó a lanzar algunos sencillos, pero que después abandonó para dedicarse a su familia, sin embargo, no quitó el dedo del renglón acerca de continuar con su carrera musical, por lo que en casa pasaba su tiempo libre cantando y tocando la guitarra.

Fue cuando Selena, su hija más pequeña, demostró tener dotes para el canto y mostró su interés en la música, que Abraham decidió formar una nueva agrupación, ahora con sus hijos A.B. Quintanilla III y Suzette, a la que decidió llamar Los Dinos. El trío de niños se presentaba en ferias de pueblo por todo Texas, donde no fueron bien recibidos debido a que la música texana era liderada por hombres, lo que le valió innumerables críticas a la vocalista.

Como agrupación, Selena y los Dinos lanzaron siete álbumes con algunas disqueras pequeñas: Selena y los Dinos, New Girl in Town, Alpha, Muñequito de trapo, And the winner is…, Preciosa y Dulce amor, todos en el género texano, sin embargo, se incluyeron algunos cóvers a canciones de Juan Gabriel, y de hecho, tuvieron dos sencillos en inglés, las baladas A million to one y Always mine.

Tras comenzar a destacarse y ganar seguidores, Selena fue presentada como solista, aunque siempre acompañada de Los Dinos en sus espectáculos en vivo, y contratada por EMI para su lanzamiento también en México. En esta etapa lanzó su álbum homónimo, en 1989, y un año más tarde, un álbum recopilatorio con los éxitos de sus primeras grabaciones.

El éxito masivo llegó en 1992 tras el lanzamiento del álbum Entre a mi mundo, el cual incluyó el tema Como la flor, una cumbia que se convertiría en la canción firma de Selena, pues fue la primera en llegar al número uno en las radiodifusoras locales y alcanzó el número cuatro en la lista de los Estados Unidos de América Regional Mexican Airplay.

Entre a mi mundo se posicionó en el puesto número uno en la lista regional mexicana “América Álbumes” durante ocho meses consecutivos y vendió 385 mil copias en su primer año, más que cualquier otro dico de música texana de una agrupación con vocalista femenina. En este material se incluyeron La carcacha y Las cadenas, temas de gran éxito para la mexico-estadounidense.

A la par del ascenso de su carrera en la música, Selena comenzaba a llamar la atención de diferentes marcas, lo que la llevó a firmar un contrato con Coca-Cola para convertirse en su imagen para la publicidad en Texas. También en esa época comenzó una relación a escondidas con el guitarrista de Los Dinos, Chris Pérez.

Tras ser descubiertos por Suzette, quien de inmediato informó a su padre de la relación, Pérez fue echado del grupo por Abraham, quien amenazó con disolver la agrupación si el romance continuaba. Selena y Chris continuaron el noviazgo y finalmente se casaron la mañana del 2 de abril de 1992, en el Condado de Nueces, Texas.

Para 1993, Selena ya era una de las mujeres más reconocidas de la música latina, pues en su etapa solista no solamente se enfocó en la cumbia y la música texana, sino que incluía temas pop en sus álbumes. Fue gracias a su material en concierto titulado Live!, que la cantante se llevó su único premio Grammy al Mejor Álbum de música Mexicano-Estadunidense.

En la misma época, Selena debutó como actriz en la telenovela mexicana Dos mujeres, un camino, protagonizada por Erik Estrada y Laura León, donde apareció en dos capítulos y compartió escenas con el grupo Bronco. Tras su participación, el productor Emilio Larrosa entró en negociaciones para que Quintanilla protagonizara su siguiente proyecto televisivo, el cual no se logró. También incursionó en el cine con un cameo en Don Juan DeMarco, cinta protagonizada por Marlon Brando, Johnny Depp, y Faye Dunaway

Aunque la música siempre fue su principal ocupación, la cantante también se desarrolló como empresaria con la apertura de dos boutiques llamadas Selena Etc. en 1994, una en Corpus Christi y otra en San Antonio, donde se vendía de manera exclusiva ropa “ready to wear”, diseñada por la misma Selena, quien también se encargaba de los vestuarios para sus espectáculos en vivo. Las boutiques eran gestionadas por Yolanda Saldívar, quien también era la presidenta de su club de fans.

Tras varios meses en que empleados de las boutiques y fanáticos de la cantante señalaran a Saldívar por su mal desempeño al frente de las boutiques y el club de fans, Abrahan Quintanilla Jr., descubrió la malversación de 60 mil dólares en cheques falsificados, lo que llevó al despido de Yolanda, sin embargo, se decidió mantenerla cerca en tanto devolvía registros bancarios que eran necesarios para la declaración de impuestos.

La noche del 30 de marzo de 1995, Selena se reunió con Yolanda en el motel Days Inn, en Corpus Christi, para la devolución de los documentos, sin embargo, la cantante regresó por la mañana del 31 de marzo, pues faltaban algunos registros bancarios, los cuales exigió a Saldívar, quien aseguraba haber sido violada en México, por lo que la cantante la llevó a un hospital donde se confirmó que no hubo ataque sexual.

Tras volver al motel, Selena y Saldívar comenzaron una discusión verbal, hasta que Yolanda sacó un arma de su bolso, un revólver Taurus 85 calibre 38 de cañón recortado y apuntó a Quintanilla. Yolanda Saldívar disparó a Selena en el hombro inferior derecho, por lo que la cantante corrió al vestíbulo del motel, donde cayó desmayada, no sin antes señalar a su exempleada como su atacante.

Selena Quintanilla Pérez, fue trasladada al Hospital Central y fue sometida a una intervención quirúrgica. Después de 50 minutos de cirugía, los médicos concluyeron que el daño a la arteria perforada era irreparable. Fue declarada muerta por pérdida de sangre y paro cardiorrespiratorio a la 1:05 pm.

Impacto de la muerte de Selena

El asesinato de la cantante y las reacciones al mismo, fueron comparadas con las muertes de figuras como Elvis Presley y John Lennon. Fue portada durante dos días consecutivos en The New York Times y las principales cadenas de televisión interrumpieron sus programaciones para dar seguimiento al caso. Celeridades como Gloria Estefan, Julio Iglesias y “la reina del pop”, Madonna, se comunicaron con la familia para expresar sus condolencias.

Una semana después de su muerte, la revista People lanzó una edición especial dedicada a la cantante, la cual se convirtió en una pieza de colección. Fue tanto el éxito de ventas en el mercado hispano, que la compañía lanzó People en Español, que en la actualidad es una de las revistas más exitosas en su tipo.

El 12 de abril de ese año, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, declaró el 16 de abril (cumpleaños de la cantante) como el “Día de Selena” en todo el estado, pues, dijo, la cantante representaba “la esencia de la cultura del sur de Texas”.