Salen detalles sobre nuevos personajes en Avatar 2

Han pasado 12 años desde que se estrenó en cines “Avatar” y seguimos esperando la secuela de la película dirigida por James Cameron.

Aunque muchos seguidores han perdido la fe y creen que nunca saldrá la segunda parte de este filme, la realidad es que cada día sale más información que confirma su existencia, y no solo eso, sino que su estreno estaría en un futuro no tan lejano.

Fue a través de la revista Empire que se publicó la primera imagen oficial sobre “Avatar 2”.

En la imagen se puede observar a Spider, el hijo humano adoptado por Jake y Neytiri. Este nuevo personaje será interpretado por el actor Jack Champion.

De acuerdo con cierta información filtrada, Spider no será el único hijo de la pareja protagonista, sino que contaran con otros hijos de piel azul.

