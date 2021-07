El actor británico, Sacha Baron Cohen demandó a la empresa ‘Solar Therapeutics’ por haber utilizado su imagen en un anuncio publicitario sin su autorización.

Los cargos por lo que están demandado a la empresa cannábica son publicidad engañosa, infracción de derechos de autor, publicidad engañosa y apropiación indebida de su derecho de publicidad en una valla publicitaria en Massachussets

Te puede interesar: Halle Bailey: ser ‘La Sirenita’, me ha costado sudor y lágrimas

La valla publicitaria tenía al icónico personaje que protagoniza Cohen, Borat, levantando un pulgar y exclamando su famosa frase ‘It’s nice!’ con el pulgar arriba haciendo alusión a que aprobaba los productos derivados de la marihuana de Solar Therapeutics.

El abogado declaró que ‘Baron Cohen nunca ha consumido cannabis en su vida.

‘Nunca participaría en una campaña publicitaria de cannabis, por ninguna cantidad de dinero’, exclamó David Condon, su abogado

También aclaró que el actor ‘nunca ha aceptado ningún acuerdo de marca corporativa a pesar de recibir “innumerables oportunidades” porque cree que socavaría su credibilidad como actor y activista social’

Por otra parte, Sacha no cree que el consumo de marihuana sea muy saludable para la gente y por ello es que el enojo en contra de los empresarios aumento.

In historic bi-lateral trade agreement Kazakhstan have provide Amazon Corporation with 63 minute extra moviefilm footages in exchange for 2 year Prime membership and 134 Amazon Basics AAA battery with shared use of charger with Kyrgystan pic.twitter.com/TGlDJRkeXg

— Borat (@BoratSagdiyev) April 16, 2021