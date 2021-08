Rolling Stones lanzan su canción inédita ‘Living in The Heart of Love’

Escucha la nota:



Los Rolling Stones siguen rodando y para celebrar los 40 años de su disco ‘Tatto You’, se lanzará una remasterización que incluye temas inéditos de la banda británica como ‘Living in The Heart of Love’.

Este tema se puede escuchar en las plataformas digitales y muestra a unos Stones fuertes, sonoramente en forma, plenos y poderosos.

Información relacionada: Nombran a roca de Marte como la “Rolling Stone Rock”

El repertorio remasterizado del álbum que tuvo como temas principales ‘Miss You’ y la poderosa ‘Start Me Up’, incluye nueve temas inéditos entre los que destaca ‘Living In The Heart of Love’.

¿QUÉ CANCIONES INCLUYE LA REMASTERIZACIÓN DE ‘TATTO YOU’?

El disco original, lanzado en 1981, contenía 11 temas pero por el 40 aniversario de su lanzamiento y en la remasterización se incluirán rolas clásicas como ‘Hang Fire’, ‘Waiting On A Friend’ y el tema que abre el disco: ‘Start Me Up’, además de la mencionada ‘Living in The Heart of Love’.

En tanto, los formatos deluxe incluyen además un recopilatorio de rarezas ‘Lost & Found: Rarities’ y la grabación en vivo ‘Still Life: Wembley Stadium 1982’, del concierto de aquel año en el legendario estadio de fútbol.

¿CUÁNDO SALE EL DISCO DE LOS STONES?

Este 24 de agosto se cumplen los 40 años del mítico ‘Tatto You’ y será también la fecha de lanzamiento del material remasterizado.

A la par, sus Satánicas Majestades, se preparan para regresar a los escenarios con trece nuevas fechas de la gira ‘No Filter’, en Estados Unidos.

La nueva temporada de conciertos de los Stones inicia el 26 de septiembre en St. Louis y seguirá hasta noviembre, en un tour en el que no estará Charlie Watts por prescripción médica.

“Por una vez, me he quedado fuera de juego. Estoy trabajando duro para estar completamente en forma, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”, señaló en un comunicado el mítico baterista.

Mientras tanto, a prepararse para disfrutar de la nueva rola de los Rolling Stones, ‘Living in The Heart of Love’.