¡Rodeada de amor y en familia! Yalitza Aparicio celebra 28 años de edad

A pesar del éxito y fama que ha ganado en los últimos años, Yalitza Aparicio celebró 28 años de edad rodeada de su familia en su tierra natal.

Recordemos que su vida dio un giro de 360 grados cuando se convirtió en la protagonista de “Roma”, película dirigida por Alfonso Cuarón.

Pero eso no fue todo, pues la cinta la llevó a obtener una nominación a Mejor Actriz de los Premios Oscar en el 2019.

Debido al éxito, comenzó a tener reconocimiento a nivel mundial, ya que ha sido invitada a diferentes eventos donde ve por los derechos de las mujeres y la cultura indígena.

Además, la activista oriunda de Oaxaca, ha sido la cara de importantes marcas de moda, maquillaje entre otras.

Sin embargo, el pasado 11 de diciembre la mexicana estuvo de manteles largos, ya que cumplió 28 años, por lo que no dudó en festejar junto a sus seres queridos.

Por medio de redes sociales, compartió una serie de fotografías donde posa a lado de su familia en el lugar que la vio nacer, en Tlaxiaco, Oaxaca.

Fue en su cuenta oficial de Instagram que compartió con sus más de dos millones de seguidores las instantáneas en las que agregó la siguiente descripción:

Por otro lado, en días recientes, la celebridad participó en el Talent Land Latinoamérica from Jalisco donde reveló que tal vez no participaría en la película.

De acuerdo con sus declaraciones, en ese momento estaba más enfocada en sus estudios, y aseguró que no pasa por el mejor momento de su vida.

“En mi familia estaban pasando muchas cosas y yo me encontraba dando el último salto de lo que tanto había soñado y por lo que tanto me había esforzado (…) Nada me interesaba más que enfocarme en los estudios”.