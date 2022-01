Rockero se convierte en embajador turístico de Los Cabos, ¿sabes de quién se trata?

Los Cabos es un destino turístico mexicano que siempre ha llamado la atención de los visitantes extranjeros y de los estadounidenses en particular, incluso ahora una estrella de rock se ha convertido en embajador turístico de esta ciudad.

Se trata de Sammy Hagar, ex vocalista de la banda Van Halen, quien fue nombrado oficialmente embajador turístico de Los Cabos, Baja California, por su contribución de décadas al desarrollo económico y turístico del municipio.

Hagar anunció su nombramiento mediante sus redes sociales.

“Recibí la noticia de que se me otorga el título de Embajador de Turismo de Los Cabos, ¡algo que he estado esperando desde 1981!”, tuiteó el músico tuiteó el pasado 1 de enero.

El actual vocalista del supergrupo de rock Chickenfoot y miembro del Salón de la Fama del Rock&Roll lleva visitando Cabo San Lucas desde principios de los años 80, cuando era solo un pueblo de pescadores.

Got news that I’m being honored as ambassador of tourism for Los Cabos, something I’ve been waiting for since 1981! celebrate with me on the 5th — ceremony at noon at the main plaza in San Jose Del Cabo + then we’re gonna throw a concert at the Cabo Wabo, first come first serve! pic.twitter.com/WikC56VhQW

— Sammy Hagar (@sammyhagar) January 1, 2022