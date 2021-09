¿Residente vs J Balvin? La fuerte crítica por boicot a los Premios Latin Grammy 2021

Una nueva polémica surgió en redes sociales por la confrontación entre Residente vs J Balvin, luego de que este último anunciara un boicot a los Premios Latin Grammy 2021.

Y es que, en días pasados, el cantante colombiano escribió en redes sociales que el evento supuestamente no valora el género urbano, aunque después eliminó la publicación.

Además, en el mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, el intérprete de “Mi gente” y “¿Qué más pues?”, aseguró que los organizadores de la ceremonia “los necesitan”, a pesar de haber sido nominado.

“Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating, pero no nos dan el respeto (…) Los que tienen poder en el género ¡ninguno debería ir! Es decir, todos, porque somos un movimiento”.

René Pérez, intérprete de “Atrévete te te” replicó fuertemente la propuesta de su colega colombiano a la edición número 22 de la ceremonia por medio de un video.

“Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”.