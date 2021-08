Reportan que Vicente Fernández se encuentra grave pero estable

Escucha la nota:



“Grave, pero estable”, es como reportan el estado de salud de Vicente Fernández luego de que fuera ingresado al Hospital Country 2000 tras sufrir una caída que le provocó lesiones en la cervicales y por lo cual fue operado de emergencia.

Por medio de un comunicado de prensa publicado a través de las redes sociales del Charro de Huentitán, a nombre de la familia Fernández Abarca reiteraron que el cantante se encuentra en terapia intensiva y entubado debido a la gravedad del golpe que tuvo en su recámara.

La caía de Vicente Fernández provocó traumatismo en la columna cervical

“Agradecemos a los medios, así como a sus files seguidores e informamos a nombre de su equipo médico con el permiso de la familia Fernández Abarca, que el estado actual de Don Vicente Fernández, es sin duda grave, pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. En este momento del post operatorio, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de Terapia Intensiva”, se puede leer en el mensaje.

Señalan que no brindarán más entrevistas afuera del hospital ubicado en Guadalajara debido a la pandemia de Covid-19 que podría poner en riesgo la salud del cantante.

La información del estado de salud del cantante la darán por redes sociales

“Por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca; esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de un ningún familiar, para que por favor no insistan en ello”.

Expusieron que toda la información del estado de salud del intérprete de “Acá entre nos”, será brindada por medio de las redes sociales oficiales.