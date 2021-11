¡Regresarán a Hogwarts! Actores de Harry Potter se reunirán después de 20 años

Hoy es un buen día para recordar la famosa frase de Harry Potter, ‘Hogwarts es mi hogar’ y los actores de la película se reunirán 20 años después.

Así lo anunció HBO Max, en sus redes sociales con un video compilación de varias escenas de las películas.

En vísperas del veinte aniversario del estreno de la película ‘Harry Potter y la Piedra filosofal’, HBO Max logró reunir a gran parte del cast original.

Este especial será una serie de entrevistas de a los protagonistas, Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint

También los actores de la película como Tom Felton, el icónico actor, Gary Oldman y Helena Boham-Carter.

‘Return to Hogwarts’ será grabado en sets reconstruidos de las películas y tendrá un parecido al especial de ‘Friends’, lo que lo convertirá en un episodio lleno de nostalgia.

El especial se estrenará el 1 de enero en la plataforma a la media noche y también será emitido en TBS y Cartoon Network en primavera del 2022.

Dicha transmisión coincide con el estreno de la tercera entrega de ‘Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore’.

Aquí te dejamos el trailer anunciando el especial

La actriz que interpretó a Hermione Granger se mostró ilusionada por el reencuentro y así lo dejó ver en su cuenta de Instagram.

Emma Watson compartió una foto de ‘El trío de Oro’ cuando recién iniciaban las grabaciones de ‘Harry Potter y la Piedra filosofa’.

Podemos leer que Emma asegura que Hogwarts, fue y será siempre su casa y Hermione Granger sigue siendo su personaje ficticio favorito.

‘Harry Potter was my home, my family, my world and Hermione (still is) my favorite fictional character of all time’.