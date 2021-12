¡Reencuentro en Hogwarts! Se filtra foto en donde se ven juntos los protagonistas de Harry Potter

¡El mejor regalo de Navidad para los Potterhead! Pues como ya lo saben, HBO Max tendrá un regalo especial, ya que por el aniversario número 20 de Harry Potter y la piedra filosofal, una imagen compartida en redes sociales confirman el reencuentro en Hogwarts de los protagonistas.

En la imagen se puede ver a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en uno de los sillones de Gryffindor, pero ellos no estarán solos ya que regresa el cast casi completo, contara con la participación de Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Tom Felton, y muchos más.

Información relacionada: Autora de Harry Potter, J.K Rowling recibe amenazas de muerte

La cuenta de Twitter de HBO Max, compartió la emotiva imagen de los tres protagonistas, “Como si no se hubieran ido. Harry Potter 20 Aniversaio: #RegresoaHogwarts se estrena en Año Nuevo por HBO Max”.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year’s Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc

— HBO Max (@hbomax) December 9, 2021