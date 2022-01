El mundo del rock está de luto, este viernes falleció a los 74 años el cantante y actor nacido como Marvin Lee Aday, cuyo nombre real no nos dice mucho, pero si mencionamos a Meat Loaf, nos lleva a la referencia de uno de los grandes íconos del rock.

El nacido en Texas en 1947 deja detrás de su muerte un legado del que pocos pueden presumir, tener entre sus discos uno de los 10 más vendidos en la historia, pero ¿quién fue Meat Loaf?

Infancia atormentada

Como una buena parte de los rockeros, Marvin no tuvo una infancia normal ya que su padre, un policía de Texas, era un bebedor empedernido que se pasaba días bebiendo sin que le importara mucho su familia, a la cual maltrataba e incluso llegó a tratar de matar a Marvin.

Al morir su madre por el padecimiento de cáncer que el aquejaba, Marvin, con 18 años decide borrar todo pasado de su infancia y se va a Los Ángeles, donde comenzará a forjar su leyenda.

El cantante aseguró a la revista Big Issue que debido a esos y varios acontecimientos más, había borrado de su cabeza gran parte de su infancia.

¿Por qué le llamaban Meat Loaf?

Marvin sufría sobrepeso, lo cual en la infancia es casi una garantía de sufrir bullying que lo tenía atormentado, ante lo cual el propio cantante trató de minimizar al ponerse él mismo un apodo.

Adoptó el sobrenombre de ‘Meat Loaf’ (pastel de carne) tras sufrir una infancia de acoso escolar por su sobrepeso en la que se sentía “atormentado”, según aseguró en una entrevista a la famosa revista Rolling Stone.

Se dice también que su entrenador de futbol le puso ese apodo, el cual, como forma de borrar ese sufrimiento por la burla por su sobrepeso, puso a su primera banda ‘Meat Loaf Soul’, hacia finales de los años sesenta.

La actuación, carrera paralela a la música

De forma paralela a su carrera en la música, Meat Loaf apareció en teatro, cine y televisión.​

Su primera aparición notable ocurrió en la película de 1975 The Rocky Horror Picture Show (El Show de Terror de Rocky), en la que interpretó el papel de Eddie, tras haber aparecido en obras musicales como Rainbow in New York, More Than You Deserve y Hair.

En la década de los ochenta participó en el largometraje, Roadie de Alan Rudolph, al lado de otros famosos músicos como Alice Cooper, Roy Orbison y Deborah Harry.

En la década de 1990 apareció en varias producciones cinematográficas con escasa relevancia, salvo su trabajo en las películas Motorama (1991), Wayne’s World (1992), Spiceworld: The Movie (1997), Crazy in Alabama (1999) y especialmente Fight Club (1999), en la que interpretó a Robert “Bob” Paulson, un hombre obeso que sufre de cáncer testicular.

En la década de 2010 apareció en algunas producciones cinematográficas menores, registrando su última participación en la película cómica de Colin Theys Wishin’ and Hopin’ en 2014.

Amante del beisbol y seguidor del futbol inglés

Meat Loaf cambió su nombre legalmente en 1984 de Marvin a Michael, nombre que lo acompañó hasta sus últimos días.

Además de la música y la actuación, Meat Loaf era un fanático del beisbol, en especial de los Yankees de Nueva York, cuyos partidos no se perdía y también era seguidor del club de fútbol inglés Hartlepool United F.C.

En varias oportunidades que sufría de ansiedad social, que se sentía incómodo en sociedad y que cuando se encontraba en esa situación no sabía exactamente qué hacer.

Muere rodeado de su familia y amigos

“Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche”, así dio a conocer la familia del cantante el deceso de quien logró vender más de 100 millones de álbumes en todos el mundo.

Loaf o Marvin Lee Aday murió rodeado por su mujer Deborah, sus hijas Pearl y Amanda, y sus amigos más cercanos.

Se fue uno de los íconos del rock y ahora ya sabes quine fue Meat Loaf.