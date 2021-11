La dinastía Aguilar lleva una línea de éxito en las venas, pero es hora de definir quién es quién, entre Ángela Aguilar y Majo Aguilar, el talento en la sangre.

La carrera de la hija menor de Pepe Aguilar va viento en popa no es raro que esto cause, tanto elogios como algunas envidias, incluso dentro de la familia.

Y parece ser que dentro de la familia Aguilar, las primas no tienen del todo una muy buena relación ¿Será?

María José Aguilar Carrillo, nieta de Flor Silvestre y sobrina de Pepe Aguilar, nació el 7 de junio de 1994

Se ha desempeñado como cantante y compositora y parece que también como rival de su prima, Ángela Aguilar quien también es cantante, y en el último año hemos visto cómo su carrera despega hasta las nubes.

Los rumores sobre esta supuesta rivalidad, nació justo cuando la carrera de la hija del intérprete de ‘Prometiste’ se aceleró por completo.

Sin embargo, esta parece ser que se terminó de confirmar recientemente, cuando Majo declaró en un programa de televisión que Angela, “no sabe cantar”.

Majo estuvo como invitada en un programa, donde se acostumbra a poner a los invitados en situaciones incómodas, ya sea probando platillos fuera de lo común o con preguntas algo comprometedoras.

Una de las preguntas que le hicieron los conductores del programa fue: “De dos de tus primos, ¿quién crees que tenga peor voz, Leonardo o Ángela?”.

La joven tuvo que elegir a uno de sus primos para evitar comer algo desagradable que estaba en su mesa.

“Ángela no sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal, no va a ganar ningún premio, no va a ganar nada, no es profesional. Esta fea”, declaró.