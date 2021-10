¿Quién es Eduardo Verástegui, se suma a la lista de artistas antivacunas?

Pese a que la pandemia continúa, existen personas que todavía dudan sobre las vacunas covid, como Eduardo Verástegui, quien desató la polémica en redes por sus recientes mensajes “antivacunas”, y fue comparado con Paty Navidad.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el actor mexicano se coloca en los primeros lugares de las tendencias por sus controversiales llamados a través de su cuenta de Twitter.

Y es que, desde el inicio de la pandemia, convocó a un “rezo multitudinario” en todo el mundo para pedir por quienes sufren a causa del coronavirus.

Sin embargo, nuevamente dio de qué hablar por asegurar que no confía en las personas que están “detrás de las vacunas”, aunque primero daremos unos datos acerca de él.

José Eduardo Verástegui Córdoba, su nombre de nacimiento, es un actor, productor y cantante mexicano, quien también se dedica a la filantropía.

El originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, llegó a la Ciudad de México a los 17 años de edad donde comenzó su carrera artística, específicamente en la actuación, pero fue seleccionado para integrarse al grupo musical Kairo en la década de los 90.

A pesar de su salida de la agrupación, obtuvo reconocimiento a nivel nacional, y se enfocó en su carrera de solista.

Además, su éxito lo llevó a participar y ser el protagonista del video musical de “Ain’t It Funny”, de la cantante Jennifer López.

Posteriormente, hacia el 2003, recobró fuerza en el ámbito actoral para participar en diferentes películas.

Aunque en el 2004 comenzó a dedicarse más al activismo y filantropía en favor de los latinos.

Años más tarde, concretamente en el 2020, el actor compartió en redes sociales que formaría parte de la Comisión Asesora sobre Prosperidad Hispana de la Casa Blanca, durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En septiembre de dicho año compartió una serie de fotografías en las que posa junto al exmandatario estadunidense.

Manifestó su deseo de trabajar para “expandir las oportunidades económicas y educativas para todos los latinos en EU”.

.@realdonaldtrump thank u for the honor of allowing me to serve on the @WhiteHouse Comm for #Hispanic Prosperity. I look forward to working to expand economic/educational opps for all #Latinos in US & strengthen #Mexico-US ties like never before. #MAGA & #VivaMexico pic.twitter.com/JWtcPl5X1d

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 17, 2020