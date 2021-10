¿Quién es Alec Baldwin, actor que accidentalmente mató a directora de fotografía?

Una tragedia sucedió en un set de grabación, donde la directora de fotografía perdió la vida a causa de una bala, sin embargo, quien disparó accidentalmente fue Alec Baldwin, y te contamos quién es.

Fue el jueves cuando se dio a conocer que el actor estadunidense se encontraba en el rodaje del western “Rust”, película en la que, además de ser el protagonista, ejerce como productor.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the “prop” gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi

No obstante, en una de las escenas, disparó un arma que debía ser de fogueo, es decir, al disparar hace ruido, pero no tiene balas, aunque el actor desconocía que la pistola estaba cargada.

De esa forma, Halyna Hutchins murió accidentalmente y Joel Souza, director de la película, resultó herido, por lo que fue trasladado al hospital en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos.

Este viernes se dio a conocer que Souza ya fue dado de alta médica y, hasta el momento, los hechos continúan siendo investigados.

God, these photos of Alec Baldwin are heartbreaking – via the Santa Fe New Mexican

Sheriff’s office: Alec Baldwin’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/TD5cS8ya7W via @thenewmexican pic.twitter.com/t8Ww1wcB9p

— Christal Hayes (@Journo_Christal) October 22, 2021