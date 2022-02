¿Quién era Mónica Villaseñor? Muere actriz que dio voz a ‘Androide 18’ en ‘Dragon Ball’

El mundo del doblaje mexicano está de luto, pues “perdió a una leyenda”, debido a que se dio a conocer la muerte de Mónica Villaseñor, actriz que prestó su voz para “Dragon Ball“.

Sin embargo, no solo fue reconocida por doblar al personaje ‘Androide 18’, de dicho anime, ya que la artista también fue parte del elenco de actores de doblaje en “Sailor Moon”.

¿De qué murió la actriz de doblaje de “Dragon Ball” y “Sailor Moon”?

Fue el también reconocido actor de doblaje, Lalo Garza, quien confirmó la muerte de su colega a los 55 años de edad por medio de un breve mensaje en sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Twitter, Lalo Garza compartió una fotografía en la que posa junto a la artista, manifestando lo triste que se encuentra ante la lamentable noticia.

No obstante, aunque refirió que ahora sabe “que ya no le duele nada”, hasta el momento no se ha especificado cuáles fueron las causas de muerte, aunque anteriormente solo se sabía que presentaba complicaciones en su salud.

“Tengo el corazón muy apachurrado…Mi Mony, amiga, sé que ahora ya no te duele nada, que ya estás mucho mejor y que estás feliz por reencontrarte con Héctor, pero tu partida nos deja un hueco enorme. Te vamos a extrañar. Descanse en paz”.

Trayectoria de Mónica Villaseñor

De acuerdo con medios nacionales, la actriz estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Literatura Dramática y Teatro con especialidad en Dirección.

Su trayectoria artística también destaca por series como:

“Hamtaro”.

“Inuyasha”.

“Los caballeros del zodiaco: La saga de Hades”.

“Naruto Shippuden”.

“Cowboy Bebop”.

Por su parte, los seguidores de Mónica Villaseñor, actriz de doblaje de ‘Dragon Ball’ y ‘Sailor Moon‘ han manifestado su sentir en redes sociales, recordándola con imágenes de los personajes a quienes les dio su voz.