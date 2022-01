¿Quién era Bob Saget, actor de ‘Full House’ y Hollywood?

El 9 de enero del 2022 el mundo de Hollywood se vistió de luto tras la muerte de Bob Saget, actor reconocido por ‘Full House’.

Fue el domingo que trascendió la lamentable noticia sobre su fallecimiento, de quien fuera el protagonista de la serie al dar vida a ‘Danny Tanner’.

Los primeros reportes, de acuerdo con la agencia EFE, señalaron que murió a los 65 años de edad en un hotel de Orlando, en Florida, Estados Unidos.

Sin embargo, la oficina del sheriff del condado de Orange, en la ciudad estadunidense, refirieron que las autoridades lo encontraron sin vida.

En ese sentido, informaron que no había señales de un deceso violento o consumo de alguna droga en el lugar.

Aunque las investigaciones continúan, hasta ahora no se sabe con exactitud las causas de muerte, pero las autoridades también descartaron algún tipo de intoxicación.

A pesar de tener una larga trayectoria dedicada a la comedia, el artista de Hollywood alcanzó su máxima popularidad por interpretar a ‘Danny Tanner’ en ‘Tres por tres’.

En dicha popular serie de finales de los 80 y principios de los años 90, compartió créditos con John Stamos, Lori Loughlin, Ashley Olsen y Mary-Kate Olsen.

Después de participar en los casi 200 episodios de la serie de televisión, el famoso participó con el mismo personaje en ‘Fuller House’, el proyecto en el que Netflix continúo la historia.

No obstante, también destacó por ser presentador de “America’s Funniest Home Videos” entre 1989 y 1997.

Asimismo, tuvo una larga carrera como intérprete de monólogos y cómico que lo llevó a visitar gran parte de EU con sus espectáculos.

En la televisión, dio voz en el futuro de ‘Ted Mosby’, interpretado por Josh Radnor en la pantalla, quien narraba la comedia “How I Met Your Mother“.

También dirigió varias películas de humor como “Dirty Work”, “Farce of the Penguins” y “Benjamin”.

De hecho, una noche antes de su fallecimiento, el actor estadunidense se presentó en el auditorio Ponte Vedra Concert Hall como parte de su gira de monólogos.

Posterior a ello, Bob Saget, actor de ‘Full House’ y Hollywood publicó un mensaje en Twitter asegurando que su show le había encantado, y no dudó en agradecer a su público.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

— bob saget (@bobsaget) January 9, 2022