¿Qué personajes veremos en Eternals, estreno de Marvel?

En esta ocasión la página oficial de Disney ha dado a conocer a los personajes que aparecerán dentro de la nueva saga, Eternals, estreno de Marvel.

Cabe señalar que la calificación de varios críticos ha dado mucho de qué hablar e incluso ha desanimado al propio público, pues no ha sido del toda buena.

¿Qué personajes salen en Eternals?

“Eternals tiene las esperadas escenas de acción emocionantes, pero de ahí en fuera, las demás llegan a ser demasiado silenciosas e introspectivas para algunos fanáticos”, escribió Carla Hay, de Culture Mix.

Sobre los personajes que podremos ver en Eternals, estreno de Marvel están:

Richard Madden como todopoderoso Ikaris

Gemma Chan – Sersi

Kumail Nanjiani – Kingo

Lauren Ridloff, superveloz en el papel de Makkari

Brian Tyree Henry, el inteligente inventor Phastos

Salma Hayek como la líder sabia y espiritual Ajak

Lia McHugh como la eternamente joven pero de alma vieja Duende

Don Lee como el poderoso Gilgamesh

Barry Keoghan como el distante y solitario Druig

Angelina Jolie como la feroz guerrera Thena

Kit Harington interpreta a Dane Whitman

¿Cuándo se estrena en México?

A partir de las 12:00 a.m. de este jueves 4 de noviembre de 2021, podremos verla oficialmente en la pantalla grande. Y sobre la plataforma Disney Plus, aún no se sabe nada, pero seguramente también estará disponible, luego de un tiempo en cine.

¿De qué trata la película?

Tras el regreso de la mitad de la población en Avengers: Endgame, estrenada en 2019, los Eternos, una raza alienígena inmortal creada por los Celestiales que han vivido en secreto en la Tierra durante más de siete mil años.

Ahora en los superhéroes, Eternals, estreno de Marvel deciden unirse, con la finalidad de proteger a la humanidad de sus contrapartes malvadas, los llamados “The Deviants“.