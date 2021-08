¿Qué películas tenemos que ver antes de Spider-Man: No Way Home?

Escucha la nota:



El tráiler de Spider-Man: No Way Home, nos ha dejado al filo de nuestros asientos, no esperamos a que llegue el 16 de diciembre, para ver la nueva pero ¿qué películas tenemos que ver antes de ir al cine?

Para que no vayas al cine sin idea alguna de lo que puede suceder, te dejaremos todas las esenciales.

Sin dudas, las películas que tenemos que ver son las diferentes versiones del hombre araña:

Trilogía de Tobey McGwire

Para muchos el mejor hombre araña, tuvo su aparición en tres diferentes películas, quien lanzó al arácnido a la popularidad.

La principal la película “El hombre araña” (2002).

“El hombre araña 2” (2004), donde nuestro villano es Dr. Octopus (interpretado por Alfred Molina), que causó sensación por su aparición en último tráiler.

“El hombre araña 3″(2007).

Andrew Garfield

El paso del actor por el MCU, fue demasiado corto, los fanáticos se quedaron con ganas de ver más de ver su versión de Peter Parker.

“El sorprendente hombre araña” (2012).

“El sorprendente araña 2: La venganza de Electro (2014)

Un apartado, pero también importante para conocer el trasfondo del Spider-verse: Spider-Man: un nuevo universo, una película animada que nos hará comprender muchísimo más de lo que podría tratar esta nueva entrega.

Películas Canon

Estas películas son las que deberías de ver para comprender un poco más sobre el Universo Marvel, te las mencionaremos en orden cronológico:

Capitán América:Civil War (2016),en donde aparece por primera vez el británico Tom Holland

S pider-Man: Homecoming (2017)

pider-Man: Homecoming (2017) Doctor Strange (2016)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers Endgame (2019)

Spider-Man: Lejos de casa (2019)

Estas películas te darán un vistazo a la vida de Peter Parker, este joven de Brooklyn que adquiere poderes arácnidos, así que ahora ya sabes que películas ver antes de ver Spider-Man: No Way Home.