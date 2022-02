¿Qué ocurrió con el actor Moses J. Moseley, de ‘The Walking Dead’?

Las investigaciones en torno a un suicidio comenzaron después de que se diera a conocer la muerte del actor Moses J. Moseley, de ‘The Walking Dead’.

Se trata de uno de los “zombies” más populares de la serie, quien, según los primeros reportes, fue encontrado sin vida a los 31 años de edad.

El portal TMZ detalló que el cuerpo del artista se halló el pasado miércoles con una herida de bala en el área del puente de Hudson, en Stockbridge, estado de Georgia, Estados Unidos.

Tal es el motivo por el que la policía local ya investiga las causas de muerte, considerando la posibilidad de un suicidio, no sin descartar la implicación de otras personas.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022