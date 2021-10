¿Qué hay detrás de ‘Brown Sugar’ de The Rolling Stones; por qué ya no la tocan?

Escucha la nota:



Este año el mundo de la música del rock británico perdió a una leyenda, motivo por el que uno de los grupos más representativos del género continúa en la mira del ojo público, pero en esta ocasión The Rolling Stones anunció que no tocarán más ‘Brown Sugar‘ en sus conciertos.

A pesar de ser una de las canciones más famosas de la banda británica, sus integrantes, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, decidieron eliminarla de la lista de canciones para sus presentaciones.

Las estrellas de rock comenzaron una gira por Estados Unidos el pasado 26 de septiembre, pero llamó la atención que no han interpretado dicho tema lanzado en 1969.

Pero no solo se trata de un popular sencillo, pues también es la segunda canción con más reproducciones en su catálogo de presentaciones en vivo, solo después de ‘Jumpin ‘Jack Flash’, de acuerdo con RT.

‘Brown Sugar’, entre el éxito y la polémica

Sin embargo, desde su lanzamiento, el sencillo se ha visto involucrado en la polémica por ser señalada de racismo, además de incluir temas con violación y esclavitud.

Por tal motivo, en una reciente entrevista con Los Ángeles Times, los músicos británicos revelaron el motivo por el cual no tocan la canción.

Según el artículo del medio estadunidense, los famosos pretenden evitar conflictos, aunque aseveraron que tratan de “averiguar en dónde está el problema”.

“¿No se han dado cuenta que esa canción trata de los horrores de la esclavitud? Están tratando de enterrarla. Por ahora, no quiero meterme en conflictos con toda esa mie…, pero espero que podamos resucitar a esa belleza en toda su gloria en esta gira”, Keith Richards.

Por su parte, el vocalista, Mick Jagger, recordó que han interpretado esa canción “todas las noches, desde 1970”, por lo que a veces se considera no tocarla para “ver cómo va”.

Y es que, el líder aseguró que no es fácil crear la lista de canciones a tocar durante un concierto en un estadio, debido a las miles de personas que asisten y que pretenden complacer.

No obstante, The Rolling Stones no descarta volver a tocar ‘Brown Sugar‘ en un futuro. La última vez que la interpretaron en vivo fue en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, EU, el 30 de agosto de 2019.