¿Qué hace Lenny Kravitz en Chihuahua?

No es de sorprender que los fans mexicanos se vuelvan eufóricos cuando se enteran que uno de sus artistas favoritos viaja al país, por lo que ahora, las redes sociales enloquecieron al ver a Lenny Kravitz en Chihuahua.

Y sí, tal parece que le músico estadunidense está de visita en la República Mexicana, de acuerdo con sus redes sociales, motivo por el que salieron a la luz varias versiones del motivo.

Resulta que el intérprete de “Again” y “Are you gonna go my way” hizo una publicación en sus cuentas oficiales donde aseguró estar en el estado mencionado, ubicado al norte del país.

En la fotografía se aprecia al cantante posar en una zona arenosa, bajo el sol, pero además, con un águila que no pasó desapercibida por sus más de tres millones de seguidores en Instagram.

¿Cómo saber que Lenny Kravitz está en Chihuahua?

Sin dar más detalles, la descripción de la fotografía solo dice “Tick tock tick do do do do”, y el nombre de quien la tomó, pero en la ubicación se lee Chihuahua, México.

En ese sentido, no especificó en qué región de la entidad se encuentra, aunque hubo quienes manifestaron sus ganas de viajar al estado para encontrarse con el músico y tomarse una foto.

No obstante, entre los comentarios también sobresalen mensajes de humor por parte de los mexicanos como “cae a mi casa”, “no vayas a comer chamorros en la cerve”, “ven a Cuauhtémoc por unos quesos y galletas menonitas”.

Además, Rodney Burns, quien capturó la instantánea, también ha compartido en las historias de la misma red social los diferentes lugares que visitan como el centro de la ciudad.

Incluso en una de las publicaciones de las Instagram “stories” agregó el hashtag “Viva México”, y etiquetó a la celebridad de 57 años de edad.

¿Por qué está en México?

Hasta el momento no se sabe de forma oficial el motivo de la vista del famoso artista, no obstante, medios locales señalan que podría tratarse de la filmación de un nuevo video musical.

Asimismo, se especula que la región pudiera ser la imagen de un proyecto de moda, debido a las menciones de diferentes marcas de prestigio.

Esperemos que en los próximos días se anuncie oficialmente que hacía Lenny Kravitz en Chihuahua y dé detalles sobre sus futuros proyectos.