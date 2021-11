¿Qué dijo Salma Hayek al develar su estrella en el Paseo de la Fama?

El pasado viernes, Salma Hayek develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, Estados Unidos, pero fueron sus palabras las que llamaron la atención.

Lo anterior, debido a que se abrió con el público y reveló lo difícil que fue llegar y triunfar en el cine estadunidense.

Además, dedicó este honor a sus fans quienes, a lo largo de los años, le han dado “valor” para seguir sus sueños en el mundo de la actuación.

Durante el evento, la actriz contó que fue un día de inmensa alegría y curación, ya que vivió un momento “terrorífico” en su pasado.

Y es que, de acuerdo con la estrella, dos años después de llegar a EU sufrió un ataque junto a unos amigos en el Hollywood Boulevard.

Pues un hombre los agredió con un cuchillo, aunque afortunadamente escaparon, nadie les ayudó hasta que dos personas redujeron al atacante.

“¿Por qué les cuento esta historia? Porque cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí. Casi me matan hoy'”.

Sin embargo, eso no fue todo, pues la también empresaria recordó cuando fue discriminada en al menos dos ocasiones por ser de origen mexicano.

Por otro lado, la protagonista de “Frida” también mencionó que los estudios consideraron que no triunfaría en EU, por lo que sugirieron que regresara a las telenovelas, “pero me quedé aquí”.

“Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en EU sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos”.