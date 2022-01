¡Puro emo! Festival 'When We Were Young' trae a My Chemical Romance, Paramore y Avril Lavigne.

El emo no estaba muerto, regresó en forma del festival “When We Were Young” que tendrá en su cártel a varios de los artistas más populares de este género que causó sensación entre todos los adolescentes a mediados de la década de los 2000.

Si en tu adolescencia fuiste de esas personas que se peinaban con un fleco que tapaba la mitad de tu cara y dominabas el uso del delineador en tus ojos, este festival que se realizará en Las Vegas, Estados Unidos, interesa.

La música que sonaba “cuando éramos jóvenes…”

A través de redes sociales se compartió el cartel del festival “When We Were Young”, el cuál cuenta entre sus actos principales a My Chemical Romance, Paramore, Avril Lavigne y Jimmy Eat World.

Pero las sorpresas no terminan aquí, ya que hay bandas que muchos recordarán de su época emo, como lo son AFI, Taking Back Sunday, Dashboard Confessional, The Used, A Day to Rememeber, entre otros.

Para las generaciones más recientes quizá les suenen nombres como Wolf Alice y Car Seat Headrest, bandas que no estuvieron en el apogeo de la música “emocional”, pero sin duda, fueron inspirados por estos grupos.

¿Cuando es y cómo conseguir boletos?

A través de la página web oficial del evento, se informó que ya inició el registro para todos los interesados en la preventa, la cuál inicia este viernes 21 de enero a las 10 de la mañana, hora del pacífico (medio día, hora de la Ciudad de México).

Los boletos tienen un costo que va desde los 224 dólares (alrededor de 4,700 pesos) para la entrada general, hasta los 499 dólares (10,500 pesos, aprox.) para los boletos VIP. Para todos aquellos que se inscriban a la preventa tendrán un descuento de 20 dólares (420 pesos).

El festival se realizará en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, el próximo sábado 22 de octubre del presente año en ‘Las Vegas Festival Grunds’.