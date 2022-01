Presunto fan de Taylor Swift es detenido tras estrellarse con su auto en casa de la cantante

Si bien no es tan fácil determinar en dónde viven nuestros artistas favoritos, un presunto fan de Taylor Swift fue detenido después de haberse estrellado con su auto en casa de la cantante.

De acuerdo con TMZ, no es la primera vez que sucede un acontecimiento peculiar en el edificio en el que reside la estrella de pop, en Nueva York, Estados Unidos.

-Información relacionada: Rihanna hace millonaria donación para combatir el cambio climático

Según el medio citado, la policía de local arrestó a un hombre de 31 años por supuestamente conducir en estado de ebriedad y con discapacidad.

Los hechos ocurrieron el jueves cuando el sospechoso manejaba en sentido contrario por la calle del edificio, después, retrocedió, se estrelló y “golpeó una boca de incendios”.

Las autoridades detallaron que el sujeto salió del automóvil para dirigirse a un intercomunicador, el cual trató de arrancar de la pared.

En ese momento, habría murmurado sobre la intérprete de “Blank Space” y “Bad Blood”, por lo que un vecino llamó al 911 y la policía llevó al hombre a un hospital cercano.

Además, fuentes dijeron al medio de espectáculos que el sospechoso enfrenta posible conducta criminal, por lo que sería sometido a una evaluación psiquiátrica.

Recordemos que en los últimos días la cantante de pop se convirtió en tendencia por enfrentar a Damon Albarn, fundador de la banda Gorillaz.

Por medio de su cuenta de Twitter, la artista reconoció que era gran fan de su colega, pero ya no, debido a que este aseguró que ella no componía sus canciones.

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022