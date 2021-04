Premios Oscar 2021: Los ganadores de la gran fiesta del cine

Escucha la nota:



‘Nomadland‘ fue la película más premiada de los Premios Oscar de la pandemia este domingo con tres galardones, incluyendo los de Mejor Película, Mejor Dirección, Chloé Zhao y Mejor Actriz, Frances McDormand.

Anthony Hopkins ganó el Oscar al mejor actor por ‘The Father’, con el que se convierte en el ganador más mayor de la historia de los premios a sus 83 años.

‘The Father’ consiguió dos premios: Mejor Actor y Mejor Guion adaptado para Florian Zeller.

‘Ma Rainey’s Black Bottom’ también hizo doblete con los premios de mejor vestuario y mejor maquillaje, esta última una categoría en la que fue reconocido el español Sergio López-Rivera.

Frances McDormand ganó el Oscar a Mejor Actriz por ‘Nomadland’, la tercera estatuilla que consigue en su carrera tras las que logró por ‘Fargo’ y por ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’.

La cantante H.E.R. ganó esta noche el Oscar a la Mejor Canción por su tema ‘Fight for You de la cinta ’Judas and the Black Messiah’, un premio al que también aspiraba Laura Pausini por ‘Io Sí (Seen)’.

‘Sound of Metal‘ logró llevarse el Oscar a Mejor Edición, mientras que la película ‘Mank’ obtuvo dos galardones, Mejor Diseño de Producción y Mejor Cinematografía.

La surcoreana Yuh-Jung Youn cumplió los pronósticos y se llevó este domingo el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en ‘Minari’.

“Tenet” ganó hoy el Oscar a los Mejores Efectos Visuales, una categoría en la que también estaba nominado el español Santiago Colomo por su trabajo para la cinta ‘El magnífico Iván’.

‘My Octopus Teacher’ obtuvo el Oscar al Mejor Documental, un apartado en el que también era candidata la chilena “El agente topo” de la cineasta Maite Alberdi.

México se anotó un Oscar en la gala de esta noche con el premio al mejor sonido de la película ‘Sound of Metal’ para el equipo formado por Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés.

“Soul” se llevó esta noche el Oscar a la Mejor Película de Animación, un galardón que vuelve a los estudios Pixar por segundo año consecutivo tras el triunfo de “Toy Story 4” en la pasada edición.

Chloé Zhao se llevó esta noche el Oscar a la Mejor Dirección por ‘Nomadland’ en la 93 edición de los premios de la Academia de Hollywood, un premio con el que hace historia al convertirse en la segunda directora que triunfa en esta categoría.

Zhao recordó un proverbio que aprendió en su china natal, “todos los seres humanos son buenos cuando nacen”, durante un sencillo discurso que llegaba segundos después de que su nombre se incluyera como el de la segunda mujer que gana un Oscar a la Mejor Dirección.

Además, esta era la primera edición en la que dos mujeres competían por el premio, ya que en los Oscar, Zhao se ha impuesto a Thomas Vinterberg ‘Another Round’, David Fincher ‘Mank’ y Lee Isaac Chung ‘Minari’.