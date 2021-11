Premios Grammy nominan nuevamente a Barack Obama

El expresidente Barack Obama fue nominado por tercera vez para los premios Grammy, que además de reconocer a lo mejor de la música, también tiene una categoría de álbumes hablados.

Se trata de la tercera nominación del expresidente de Estados Unidos, donde podría hacerse del premio por segunda ocasión.

Y es que aunque no parezca, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, tiene una categoría que reconoce a los mejores álbumes hablados.

Segunda nominación de Obama

En el año 2005, antes de que fuera presidente de Estados Unidos, los Grammy lo nominaron en la categoría de Mejor Álbum Hablado por Dreams From My Father.

Se trata de un audiolibro donde narraba sus primeros años de vida hasta su ingreso a la Universidad, donde estudió Derecho en el año de 1988, y que obtuvo el galardón.

Y el ganador es…Barack Obama

En una segunda ocasión, volvió a llevarse el premio en la misma categoría, en un texto donde narraba el libro que público en 2007.

Ese también fue el año donde se presentó a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y en el que ganó con el texto titulado The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream.

A Promised Land

Para 2021, ya con 60 años, Obama vuelve a estar en la lista de nominados gracias a A Promised Land.

En esta ocasión el ex presidente competirá contra LeVar Burton, por Aftermath; Don Cheadle, por Carry On: Reflections For A New Generation From John Lewis; J. Ivy, por Catching Dreams: Live At Fort Knox Chicago; y el cómico Dave Chappelle y Amir Sulaiman, por 8:46.

Así, Barack Obama es nominado a los premios Grammy por tercera vez.