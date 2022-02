Premios BAFTA 2022: ‘El callejón de las almas perdidas’ de Guillermo del Toro recibe nominación

Con el reciente estreno de ‘El callejón de las almas perdidas’ en la pantalla grande, la película de Guillermo del Toro recibió tres nominaciones a los Premios BAFTA 2022.

Dicho filme se estrenó el pasado 27 de enero; se trata del onceavo largometraje del cineasta mexicano y cuenta con la actuación de Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara y Willen Dafoe.

Sin embargo, la cinta de ciencia ficción “Dune” encabezó la lista de nominados con once, mientras que “The Power of the Dog” le siguió con siete.

Nominaciones de ‘El callejón de las almas perdidas’ de Guillermo del Toro

La academia de cine británico nominó a la película en tres apartados técnicos que son los siguientes:

Mejor fotografía

Mejor diseño de producción

Mejor diseño de vestuario

Nominados a los Premios BAFTA 2022

“Dune” del cineasta canadiense Dennis Villeneuve se colocó en el primer lugar al obtener once oportunidades para llevarse un galardón.

En tanto, “The Power of the Dog” de Jane Campion recibió siete, pero una más que “Belftast”, de Kenneth Branagh.

Mejor película

“Belfast”

“Don’t Look Up”

“Dune”

“Licorice Pizza”

“Power of The Dog”

Por su parte, la nueva película de “James Bond”, “No Time to Die” se conformará con 5 nominaciones, al igual que “West Side Story” y “Licorice Pizza“.

Las películas que obtuvieron cuatro oportunidades de ser galardonadas son “King Richard”, “After Love”, “Booiling Point”, “Cyrano” y “Passing”.

A su vez, el español, Pedro Almodóvar competirá en la categoría de película de habla no inglesa con “Madres paralelas”, lo que sería su sexto premio de este tipo.

Contenderá junto a “Drive My Car”, de Ryûsuke Hamaguchi y Teruhisa Yamamoto; “The Hand of God”, de Paolo Sorrentino y Lorenzo Mieli; “Petite Maman”, de Céline Sciamma y Bénédicte Couvreur; y “The Worst Person in the World”, de Joachim Trier y Thomas Robsahm.

Los Premios BAFTA 2022, en los que ‘El callejón de las almas perdidas’ de Guillermo del Toro recibió tres nominaciones, se llevará a cabo el próximo 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres.