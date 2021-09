¿Portada de nuevo álbum? Liam Gallagher comparte foto tras ‘caer de helicóptero’

Tras haber “caído de un helicóptero”, el músico Liam Gallagher, compartió una foto en redes sociales en la que muestra su rostro herido, sin embargo, comentó que sería la “portada de su próximo álbum”.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el exvocalista y uno de los fundadores de Oasis, publicó la imagen en la que aparece con heridas en gran parte de su nariz.

De acuerdo con la información que proporcionó en la publicación, el cantante británico sufrió un accidente durante un viaje en helicóptero en la noche del pasado viernes 17 de septiembre 2021.

Lo anterior, luego de haberse presentado en el festival de la Isla de Wight, en Newport, Inglaterra, donde interpretó canciones como “Live forever”, “roll with it” y “Supersonic”, según indica EFE.

En una primera publicación, el compositor de 48 años, se lo tomó a modo de broma y se comparó con Keith Moon, el baterista fallecido de The Who, quien también fue conocido por su comportamiento y una vida llena de excesos.

“Así que, miren esto. Me caí del helicóptero anoche. ¿Quién dijo que el Rock and Roll está muerto? Keith Monn come tu piel de tambor, vamos tú sabes”.