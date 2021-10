Por segundo año consecutivo, Heidi Klum no hará Halloween; esta es la razón

Escucha la nota:



El 2021 está cerca de concluir y con ello vienen las últimas celebraciones que tienden a ser las favoritas de muchos como es el caso de Heidi Klum con el Halloween.

Sin embargo, por segundo año consecutivo, la modelo alemana, quien destaca en dicha fecha por sus disfraces extravagantes, no realizará su tradicional fiesta.

A través de una entrevista a TooFab, la también empresaria de 48 años, dio a conocer la razón por la que no se llevará a cabo la tan esperada celebración.

Según lo que dijo al medio citado, el motivo está relacionado con la pandemia de Covid-19 y su estado de ánimo o salud mental, pues aseguró sentirse “insensible” para “celebrar a los muertos”.

“Con todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, siento que todavía es demasiado pronto para sentirme bien en una fiesta”.

Asimismo, puntualizó en que es “insensible” de su parte realizar una fiesta y afirmó no querer que alguien “salga lastimado”, por el simple hecho de estarse “divirtiendo. Así que no, no puedo hacerla”.

Pero para la buena suerte de sus más de ocho millones de seguidores tan solo en Instagram, la alemana publicó un adelanto de lo que podría ser su festejo de este año.

Hasta el momento y sin dar más detalles, por medio de un video, solo dejó ver una mansión ambientada para la ocasión, un ataúd y a ella con look “fantasma”.

De igual forma, en una publicación anterior, pidió a sus fanáticos estar atentos para la celebración popular que tiene lugar cada 31 de octubre.

¿Cómo celebró Heidi Klum Halloween en 2020?

A pesar de las expectativas para este año, en el 2020 la modelo juntó a su familia para festejar desde casa, pues a sus hijos los “convirtió” de momias con papel higiénico.

Posteriormente, ella también se transformaría en una para no ser atacada, situación que terminaría en un “sueño”.

Aunque no se disfrazó de forma extravagante, para este Halloween, Heidi Klum aseguró que su creatividad la motiva a realizar algo espectacular.