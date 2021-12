¿Por qué Samantha no está en el reinicio de 'Sex and the City 2' la serie?

Si eres fan de Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha seguramente estarás ansiosa por el regreso de estas damas en ‘Sex and the City’ la serie.

Sin embargo, malas noticias por que el cuarteto esta vez no regresará completo.

Probablemente ya estabas acostumbrada (o) a ver las fotos del cuarteto juntas, hasta hoy…

Y aunque sigue siendo un misterio, por qué Samantha no está en el reinicio de ‘Sex and the City 2′, si existen algunos rumores al respecto.

Conflictos dentro del elenco

Sarah Jessica Parker, Kim Catrall, Kristin Davis y Cinthia Nixon protagonizaron las seis temporadas de la exitosa serie, además de las dos películas.

Sin embargo, parece ser que la relación entre las estrellas no era tan cercana como se veía en la pantalla.

Kim Cattrall (Samantha) señaló en varias ocasiones la tumultuosa relación con Parker, motivo por el cual, se especula que su salida del filme se debe a diversas peleas entre las dos coprotagonistas.

El tráiler lanzado por HBO el pasado 12 de noviembre dejó ver a los nuevos miembros del reparto en esta segunda parte, así como la ausencia del personaje de Samantha.

¿Cuándo se estrena Sex and the City 2: And Just Like That?

La serie se estrenará el 9 de diciembre tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

Se transmitirá por HBO Max y contará con 10 capítulos que se irán transmitiendo, uno a uno, cada jueves durante las próximas ocho semanas.

En ‘And Just Like That’ (frase icónica de Carrie) se muestra a Carrie, Miranda y Charlotte enfrentarse a Manhattan a sus 50 años.

Dirigida por el ganador del Emmy, Michael Patrick King, (mismo quien escribió y dirigió la serie y las películas originales), la segunda parte de Sex and the City 2 estará bajo la producción ejecutiva de Parker, Nixon y Davis.