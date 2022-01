¿Por qué Michael Keaton renunció a ser Batman? Este es el verdadero motivo

¡Al fin se sabe todo! Michael Keaton reveló el verdadero motivo por el que dejó de ser Batman.

El actor dijo en una entrevista para el podcast In The Envelope: The Actor’s Podcast la verdadera razón que lo motivó a dejar de ser el superhéroe.

Por este motivo Michael Keaton dejó de ser Batman

Después de que se filtrara el supuesto primer tráiler de la cinta ‘The Flash’ un guiño en este adelanto puso a Michael Keaton de nuevo en el ojo de los fanáticos de Batman.

Y es que en el adelanto filtrado podemos ver que existe una pequeña aparición de Michael Keaton en el universo de Ezra Miller.

Con base en este adelanto filtrado, podemos ver que el Batman que aparece no es ni el de Robert Pattinson ni Ben Affleck, sino se trata nada más y nada menos que de Michael Keaton.

Por ello, el actor declaró el verdadero motivo por el que dejó de ser Batman.

Todo comenzó cuando Tim Burton dejó de dirigir las películas donde él era protagonista.

Cuando la batuta pasó a Joel Schumacher, quien pretendía quitar toda la oscuridad que Tim Burton había impregnado en el heróe.

A lo que Michael Keaton se sintió incomodo ante esta decisión.

‘Recuerdo una de las cosas por las que me alejé diciendo ‘oh Dios, no puedo hacer esto’

El director le preguntó por qué todo tenía que ser oscuro y triste a lo que Keaton respondió ‘Espera un minuto, ¿sabes cómo este tipo llegó a ser Batman?’ Quiero decir, es bastante simple.

Después de esta charla, Michael Keaton renunció a su papel como Batman y Bruce Wayne.

Michael Keaton como Batman

El actor interpretó al hombre murciélago en las películas de Tim Burton a principios de los años 90.

En estas cintas podemos ver una de las mejores interpretaciones tanto de Batman como del Joker.

La salida de Michael Keaton del papel de Batman es una de las cosas que marcaron a toda una generación de fans y de la compañía de Warner Bros.