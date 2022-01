¿Por qué la cantante Sinéad O’Connor fue hospitalizada?

La reconocida cantautora irlandesa, Sinéad O’Connor informó que fue hospitalizada tras la muerte de su hijo Shane.

Fue la propia intérprete, quien a través de sus redes sociales anunció su ingreso al hospital, tras confesar cómo se sentía por lo sucedido con su hijo.

Luego de la muerte de su hijo, Shane, la cantante de ‘Feel so different’ compartió en su cuenta de twitter, que luego de la tragedia con su hijo su estado de salud no era el mejor.

Perder a su hijo, le ha causado un duro golpe en su estabilidad emocional, por lo que tomó la decisión de internarse en un nosocomio y recibir la ayuda que necesita para superar este amargo episodio.

De este modo decidió tomar terapia y no tomar la decisión que tuvo su hijo hace algunos días de quitarse la vida.

Y es que, aunque no es para menos, la cantante ha usado su red social para desahogar su dolor y emitir una serie de mensajes que alarmaron a sus seguidores, pues en algún momento escribió que quería perder la vida.

I’m a piece of shit. I don’t deserve to live and everyone who knows me will be better off without me. I am sorry for all the harm I caused.

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022