¿Por qué George Clooney rechazó 700 millones de pesos en una oferta de trabajo?

George Clooney es sin duda uno de los actores más reconocidos del cine, además de uno de los mejores pagados, tanto así que se ha dado el lujo de rechazar ofertas de trabajo.

Por si fuera poco, es la imagen de diversas marcas y, es asediado por empresario para ser su imagen por sumas millonarias.

El galán, que interpretó Bruce Wayne en Batman & Robin en 1997, narró que en una ocasión se dio el lujo de rechazar una oferta millonaria y no se arrepiente de haberlo hecho.

La oferta que era bastante generosa ofrecía trabajar solo un día por un total de 35 millones de dólares, lo que vendría siendo uno 700 millones de pesos.

El ganador de un premio Oscar, compartió su experiencia y aunque no brindó detalles de quién fue el generoso ofertante.

Sin embargo, sí detalló que se trató de una línea aérea, quien se interesó en la imagen del guapo actor.

Y aunque la oferta si le movió el tapete, por principios éticos decidió rechazar el empleo.

“Decidimos (él y su esposa) que no valía la pena. Era un país que, aunque es un aliado, es cuestionable a veces, así que pensé: ‘Bueno, si me quita un minuto de sueño, no vale la pena’”, dijo en entrevista.