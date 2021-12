¿Por qué el cantante Carlos Marín de Il Divo se encuentra en coma inducido?

El cantante Carlos Marín, del grupo Il Divo, se encuentra en coma inducido.

De acuerdo con información de los otros integrantes del grupo, su compañero fue hospitalizado en la ciudad inglesa de Manchester.

El cantante español de 53 años se encuentra en cuidados intensivos en el Manchester Royal Hospital.

El grupo de opera se encuentra en dicha ciudad debido a una gira que estaban llevado a cabo por el Reino Unido.

Our dear friend and partner, Carlos, is in the hospital. We are hoping and praying for a speedy recovery.

— Il Divo (@ildivoofficial) December 16, 2021