Así se pronunció Laisha Wilkins a lo que sucedió en la conferencia matutina

La actriz Laisha Wilkins posteó en su twitter su nombramiento en ‘la mañanera’ en la sección de ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’ por ‘compartir’ fake news, de acuerdo a la presentadora Elizabeth García Vilchis.

Laisha Wilkins compartió la parte de la mañanera en la que fue mencionada por ‘hacer fake news’ que atacan al Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La actriz reaccionó en su cuenta de twitter a la mención que le hicieron en la mañanera de este jueves, donde apareció en la sección de ‘quien es quien en las mentiras de la semana’ que imparte Elizabeth García Vilchis.

La periodista aseguró que Laisha Wilkins es uno de los personajes públicos que más comparten fake news para atacar al presidente, Andrés Manuel López Obrador y a su vez al gobierno.

Por otra parte, Laisha Wilkins compartió el momento donde la mencionan en la sección.

Por otra parte, en la misma lista que compartió Elizabeth García Vilchis, también se incluye al tuitero Vampipe.

Vampipe por otro lado, de la misma manera que la actriz compartió el fragmento de su nombramiento en la mañanera.

Lo curioso es que ambos personajes lo compartieron casi al mismo tiempo, haciendo alusión al ‘nado sincronizado’ al que se refirió la periodista en la mañanera.

Después de que la actriz compartiera el fragmento de ‘la mañanera’, escribió un tuit dirigido al Presidente donde asegura que su voz es ciudadana y que nadie le paga por usarla.

Sí quiero aclarar señor presidente @lopezobrador_, que mi voz es ciudadana, que yo no comparto fakenews, que nadie me paga ni da línea para defender y amar a mi país, que lo he hecho siempre y que lo seguiré haciendo.🇲🇽

— 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) September 2, 2021