¿Por Arleth Terán? La razón por la que Salvador Cabañas habría recibido balazo en Bar-Bar

Desde que se lanzó el libro “Emma y las otras señoras del narco”, de Anabel Hernández, un sinfín de polémicas salieron a la luz, que ahora, gira en torno a Arleth Terán, Salvador Cabañas y su accidente en Bar-Bar.

Hace unas semanas, la escritora presentó su texto en el que involucró a varias personas del mundo del espectáculo con el crimen organizado.

A raíz de ello, algunos ya salieron a defenderse, asegurando que los dichos de la también periodista son falsos, e incluso, hay quienes piden pruebas y actuarán legalmente en contra de ella.

Sin embargo, un suceso que tuvo lugar hace poco más de 10 años, retomó relevancia, pues tal parece que hay una nueva versión del atentado que sufrió el exfutbolista del América.

Recordemos que el 10 de octubre del 2010, el exjugador se encontraba en Bar-Bar, ubicado en Insurgentes Sur, en la Ciudad de México cuando recibió un disparo en el cráneo.

Según lo relatado en aquella época, el deportista que perteneció al Club América, tuvo una discusión con José Jorge Balderas Garza, mejor conocido como “JJ”, y quien estuviera vinculado con Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”.

De acuerdo con las declaraciones del originario de Paraguay, el conflicto se originó derivado de las apuestas durante el Torneo Bicentenario 2010.

Pero todo terminó en tragedia cuando presuntamente el hombre entró al baño, seguido del americanista y se escuchó un disparo, cuya bala impactó en el jugador.

“La realidad es que en ese partido yo había marcado dos o tres goles me parece y ganó el equipo. Supuestamente él apostó en contra de nosotros y por eso sucedió. Yo no recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo”.