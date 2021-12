¡Por amor a México! Camila Cabello rinde homenaje con mariachi para Navidad

Desde que empieza diciembre, la Navidad comienza a sentirse en muchas partes y los artistas comparten sus proyectos, como Camila Cabello que, con mariachi, rindió homenaje a México.

Y es que, la cantante originaria de Cojímar, Cuba siempre se ha preocupado por no dejar a un lado sus raíces mexicanas, ya que su padre nació en nuestro país.

Precisamente, Alejandro Cabello es quien, a lo largo de su vida, le ha inculcado una cultura musical con canciones mexicanas a la joven artista.

Prueba de su orgullo y amor por México, es su nueva canción que ya está disponible en plataformas digitales, así como el video oficial en YouTube.

Se trata de una versión a la mexicana de ‘I’ll Be Home For Christmas’, tema que alguna vez fue cantado por Luis Miguel.

Sin embargo, la famosa interpretó su versión durante el programa navideño ‘Christmas in the city’, organizado por el también cantante, Michael Bublé.

Pero fue por medio de sus redes sociales que la intérprete de ‘Don´t Go Yet’ y ‘Señorita’ expresó los motivos por los que decidió adaptar el sencillo a este género musical de México.

Asimismo, manifestó que siente mucho amor por la República Mexicana y su “música bella”, por lo que espera que sus millones de fans disfruten de la canción navideña.

“Quería rendir homenaje a mi herencia mexicana con esta versión navideña de ‘I’ll be home for Christmas’. Luis MiRey lo hizo primero y en español, pero quería llevarlo a una audiencia que normalmente no llega a escuchar la belleza de esta música”.