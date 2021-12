¿Poco para ella? Lady Gaga habla sobre su posible llegada a Marvel

Después de ver a Harry Styles en el Universo Marvel, los fans del MCU se preguntan si Lady Gaga alguna vez protagonizara una de las películas de esta importante franquicia, la revista Variety no dudó en preguntarle.

La cantante señaló que uno de los requisitos para que ella pueda protagonizar una película del MCU, es que el guion y la historia sean excepcionales.

La cantante dejó en claro que no busca simplemente sacar provecho de un proyecto, sino que este tenga algo que decir. “Podría, es muy difícil para mí decir que no haría algo. Creo que, sobre todo, no estoy interesada en hacer cosas que no tengan algo significativo que decir”.

Información relacionada: ¿El amor en el aire? Brad Pitt y Jennifer Aniston podrían pasar Navidad juntos

Ultima película de Lady Gaga

El ultimo papel de Lady Gaga fue en ‘House Of Gucci’, una cinta de Ridley Scott, que ha sido duramente criticada por la familia Gucci, en donde Gaga protagoniza a Patrizia Reggiana, dicho papel afectó a la misma cantante:

“Ningún actor debe esforzarse hasta ese límite. Y me pregunto todo el tiempo por qué hago eso, no sé por qué soy así. Creo que la mejor respuesta que podría darte es que tengo una especie de relación romántica con el sufrimiento por el arte que desarrollé cuando era niña, y a veces voy demasiado lejos“.

Gaga agregó que ha llegado a llevar consigo una psicóloga para que le ayude en el proceso, por sus intensas interpretaciones: “Sentí que tenía que hacerlo. Sentí que era más seguro para mí“.

Esperemos que Marvel llegue a un acuerdo con Lady Gaga para que pronto pueda aparecer en el MCU, ya sea de heroína o de villana, ¿a ti te gustaría verla?